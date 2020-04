La mossa di De Luca: anticipa riaperture pizzerie, per la fase 2 nessuna certezza sul 4 maggio

Nessun anticipo e nessuna accelerazione prima del 4 maggio per quanto riguarda la Regione Campania. Mentre in altre regioni si iniziano a riaprire alcune attivitè, la volontà di Vincenzo De Luca resta ferrea per il territorio campano e non ci saranno novità prima del 4 maggio. A scriverlo è l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come l'unica anticipazione riguarderà le consegne di pizze e piatti pronti a domicilio: fine dell'embargo tutto campano già dalla prossima settimana.

Per quanto riguarda l'inizio della Fase 2 il quotidiano scrive: la data di riferimento resta al momento quella del 4 maggio, "sempre che rimanga quella la data per l'inizio della Fase 2. Per ora invece la Regione si prende queste due settimane per stabilire come e con quali precauzioni iniziare a lavorare dopo quella data".