La moviola del CdS: "Entrambi i gol regolari! Niente rigore su Mané"

Dirige senza sentire troppo le pressini di Anfield, almeno per buona parte della partita, lo spagnolo Del Cerro Grande. E’ buono il gol di Mertens - riporta la moviola odierna del Corriere dello Sport su Liverpool-Napoli - nonostante le ovvie e pretestuose perplessità di Klopp: non c’è fuorigioco del giocatore belga al momento del passaggio di Di Lorenzo (lo tiene in gioco Robertson), lo stesso Mertens non commette fallo su Van Dijk, vero che lo guarda due volte per capire dove sia ma il contatto (fra l’altro sotto gli occhi dell’arbitro) può essere considerato di gioco.

Gol di Lovren - Si può considerare buona anche la rete di Lovren: il Napoli lamenta una spinta su Mertens, in effetti c’è uno contatto sulla schiena, ma nel caso anche il belga è troppo “morbido” del fare opposizione.

Episodio Mané - Protesta il Liverpool che vorrebbe un rigore su Mané, bravo lo spagnolo Del Cerro Grande a non cadere nella trappola: c’è un contatto, ma è minimo da parte dell’azzurro rapportato alla caduta sconsiderata del giocatore del Liverpool.