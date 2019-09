La moviola del Cds: "Manca il secondo giallo a Matuidi, intervento brutto su Allan sul 3-0"

Daniele Orsato fa la sua partita, con il piglio che gli è stato sempre riconosciuto, con la consapevolezza di essere un arbitro di un livello superiore, scrive il Corriere dello Sport nella solita moviola della gara, ma l'arbitro commette, però, un errore tecnicamente grave: "L’intervento di Matuidi (sul 3-0, in pieno controllo della partita, che senso ha?) è quantomeno da giallo. Sarebbe stato il secondo. Matuidi arriva col sinistro sul collo del piede di Allan. L’intervento è bruttino (e lo stesso bianconero se ne accorge subito), il giallo era elementare e il francese era già stato sanzionato da Orsato. Nell’occasione, il VAR (Irrati) non è giustamente intervenuto, non essendo un fallo da rosso diretto".