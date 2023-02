La moviola del CdS: Kolo Muani più da giallo che da rosso

L'edizione odierna del Corriere dello Sport passa al setaccio tutti gli episodi da moviola di Eintracht-Napoli, soffermandosi in particolare sull'espulsione di Kolo Muani. L'intervento, in dinamica, appare più da giallo che da rosso: l'attaccante dei tedeschi "colpisce il pallone, finisce per inerzia sopra la caviglia di Anguissa".

Non si tratta di un errore al 100%, ma in Italia sarebbe stato verosimilmente sventolato un giallo. Il giudizio del quotidiano sulla direzione di Dias è comunque sufficiente: netto il calcio di rigore assegnato ai campani per il calcione di Bota su Osimhen, così com'è corretto non aver assegnato il penalty reclamato da Kolo Muani per il contrasto con Kim e Zielinski, o quello richiesto dai campani per la ribattuta di Trapp sul braccio destro di Jakic, attaccato al corpo al momento dell'impatto.