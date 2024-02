La moviola della Gazzetta - Pairetto bocciato: non vede fallo di Juan Jesus su Pavoletti

Voto 5 in pagella per Luca Pairetto, arbitro di Cagliari-Napoli. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport nella sua moviola

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Voto 5 in pagella per Luca Pairetto, arbitro di Cagliari-Napoli. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport nella sua moviola: "L’episodio più importante della sfida si verifica al minuto 33 quando il Cagliari va in vantaggio grazie a un autogol di Rrahmani che viene comunque contrastato da Lapadula che smanaccia.

Ma l’attaccante del Cagliari è in fuorigioco e Pairetto deve andare al monitor per certificarlo. L’arbitro non vede neppure un fallo prolungato di Juan Jesus su Pavoletti che nasce fuori area. Era punizione sacrosanta".