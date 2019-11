La moviola di Gazzetta: "C'era rigore per il Napoli! Lerager salta col gomito alto in area"

Al Napoli manca un rigore. Contro il Genoa gli azzurri non hanno di certo fornito la prestazione più bella della stagione, anzi forse la peggiore. Eppure hanno da recriminare per un fallo di mani in area di Lerager su una punizione di Mertens ad inizio ripresa. Questo il pensiero de La Gazzetta dello Sport, espresso nella consueta moviola:

"Al 2’ minuto Insigne trova il gol ma a gioco fermo: Lozano era in fuorigioco. Al 58’ Mertens calcia su punizione, Lerager in barriera salta e tocca la palla col braccio davanti al viso, per arbitro e Var non è intenzionale, rivedendolo col gomito alto è più sì che no. All’89’ Radovanovic duella con Di Lorenzo che entra in area e va giù, l’arbitro lascia giocare, la valutazione del contatto sembra corretta".