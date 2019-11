La moviola di Gazzetta: "Rocchi e VAR da manuale! Su Callejon rigore incontestabile"

A differenza di quanto accaduto contro l'Atalanta, in casa Napoli non c'è molto da reclamare all'arbitro nel match contro la Roma. Per La Gazzetta dello Sport la direzione di gara dell'arbitro Rocchi è stata esemplare: "Il Un arbitraggio (e un Var) da manuale. Al 24’ il primo episodio: su cross di Spinazzola Smalling e Callejon vanno sul pallone e Callejon vince il duello con alle spalle il giallorosso. Sul momento nessuno si accorge di nulla: i giocatori danno le spalle all’arbitro, al Var Aureliano non sfugge però che lo spagnolo si aggiusta la palla col braccio in maniera evidente. Scatta l’on field review e il rigore è incontestabile, Rocchi con calma e autorevolezza lo spiega e lo mima a Callejon silenziandone le proteste. Il secondo episodio al 54’: cross di Pastore e palla sul braccio aperto di Mario Rui, Rocchi vede tutto e scatta il penalty. Al 79’ Lozano cade, Rocchi non vede il leggero contatto con Veretout, ma è fuori area e il Var non può intervenire ma è l’unica sbavatura in una partita esemplare. Sul finale secondo giallo e espulsione per Cetin a che appena fuori area atterra Llorente negando una potenziale occasione da gol".