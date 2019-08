La Nazione - Valeri sotto accusa: era al Var e ha tranquillizzato Massa su due errori

La Nazione oggi in edicola fa una ricostruzione di quali siano stati i messaggi che il VAR di Fiorentina-Napoli, Paolo Valeri, ha mandato in cuffia all'arbitro della sfida Davide Massa. È la possibile risposta alla domanda: perché Massa non ha rivisto l'azione del rigore concesso al Napoli e quella del fallo su Ribery? Secondo quanto scrive il quotidiano, Valeri avrebbe tranquillizzato Massa in entrambe le occasioni. La prima volta giudicando falloso il contatto tra Castrovilli e Mertens - anche se tutti hanno visto la simulazione - la seconda negando la trattenuta di Hysaj su Ribery. Per questo sotto accusa è Valeri.