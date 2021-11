La notte di Zielinski: in Polonia gli davano del predestinato, ora si sta ritrovando

Piotr Zielinski torna in Polonia, a casa sua, e per la prima volta sfiderà una squadra polacca in una gara ufficiale da quand'è arrivato in Italia. Sul centrocampista azzurro si sofferma il racconto fatto oggi dal Corriere dello Sport: "Quando tutto comincerà, già all’alba, in quel, rito che garantisce l’adrenalina sin dal mattino, Zielinski andrà a cercare se stesso tra i rivoli d’un calcio che gli appartiene completamente, che a Salerno è ricomparso istantaneamente (e istintivamente) dopo il gol, ma che ha bisogno (ancora per un po’) di pazienza, per dimenticare l’acciacco di settembre che l’ha frenato e per ricordarsi che qui, proprio qui, in Polonia, tutto è cominciato dandogli del predestinato".