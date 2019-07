La pazza notte napoletana di Balotelli: "100 euro a un pescatore per recuperare lo scooter"

“Quella notte gli sarà costata intorno ai tremila euro, Ha consumato qui. E quando ha lasciato Mergellina ha continuato a spendere. È stata una bravata tra ragazzi”. Lo dicono dal “Bar Napoli” di Mergellina a proposito della giornata napoletana di Mario Balotelli diventata nota alle cronache e sotto gli occhi anche della procura per il tuffo in mare con lo scooter di un imprenditore stabiese che, dopo una scommessa con il calciatore, si è gettato in acqua con il motorino. A riportare le frasi di chi ha visto la giornata napoletana di Balotelli è l’edizione odierna del Mattino che, riportando altre dichiarazioni di chi lavora al bar Napoli fa emergere un altro retroscena: “Uno dei pescatori che risalgono all'alba dopo una delle tante notti in barca ha preso 100 euro per aver recuperato lo scooter subito dopo la scommessa”.