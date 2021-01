"La prima rete non si scorda mai": il gol salva la prova di Bakayoko

La prima rete con la maglia del Napoli non si scorda mai, soprattutto se arriva nel finale di una partita complicatissima e vale tre punti d'oro. Tiemoué Bakayoko era forse l'eroe meno atteso, ma decide la sfida del Friuli con una capocciata imparabile per Musso. E pensare che l'ex centrocampista del Milan, fino a quel momento, era stato uno dei peggiori in campo: preso sempre in mezzo tra De Paul e Pereyra, è sembrato spesso "smarrito" e ha commesso qualche errore di troppo. Poi il guizzo che fa esultare gli azzurri, che riscattano così la clamorosa sconfitta interna contro lo Spezia. Alla fine i voti sono solo positivi.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport

TuttoNapoli 6,5

Il Mattino 6,5