La probabile della Gazzetta: "Lozano in coppia con Insigne, ritorna Callejon"

Dopo il Liverpool è il momento per il Napoli di rituffarsi al campionato, con Carlo Ancelotti che valuta la formazione migliore per la sfida al Bologna. Secondo quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico punterà su Luperto a sinistra della difesa, riproponendo Callejon a centrocampo. In attacco possibile coppia composta da Lozano ed Insigne. Ecco la formazione proposta dalla rosea: (4-4-2) Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Zielinski, Fabiàn; Lozano, Insigne.