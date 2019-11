La probabile della Gazzetta: "Lozano può essere preferito a Mertens, tre ballottaggi per Ancelotti"

Che Napoli vedremo all'Olimpico contro la Roma? La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Carlo Ancelott, che pensa alla conferma di Lozano e Milik in attacco, mentre centrocampo Zielinski prenderà il posto di Allan infortunato. In mediana conferme per Callejon, Fabián e Insigne, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Tre i ballottaggi: Luperto-Mario Rui, Manolas-Maksimovic e Lozano-Mertens.