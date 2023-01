La probabile della Gazzetta - Esclusione a sorpresa in mediana, out anche Mario Rui

Nell'Inter l'unico dubbio di formazione è legato all'attacco dove Dzeko appare in leggero vantaggio su Lautaro.

La spuntano Ndombele , Olivera e Juan Jesus . Secondo la Gazzetta dello Sport sono questi i vincitori dei ballottaggi in casa Napoli in vista della sfida contro l'Inter.

"Nel Napoli sono essenzialmente tre i dubbi di formazione. In difesa si rivede tra i convocati Rrahmani ma dovrebbe essere Juan Jesus a partire dal primo minuto al fianco del coreano Kim. A sinistra ballottaggio serrato tra Olivera e Mario Rui con l'uruguaiano in vantaggio. A centrocampo, al fianco di Lobotka e Zielinski, dovrebbe spuntarla Ndombele e non Anguissa. davanti c'è Politano con Osimhen e Kvara. Nell'Inter l'unico dubbio di formazione è legato all'attacco dove Dzeko appare in leggero vantaggio su Lautaro. Per il resto solito 3-5-2 con Calhanoglu in cabina di regia al posto dell'infortunato Brozovic".