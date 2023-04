La probabile della Gazzetta - Olivera a sinistra, Raspadori parte dal 1'

Formazione fatta per Luciano Spalletti secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Formazione fatta per Luciano Spalletti secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Spazio a Olivera a sinistra, che la spunta su Mario Rui, e Lozano a destra che vince il ballottaggio con Politano. Secondo la rosea in attacco partirà dal primo minuto Raspadori, con possibili soluzioni alternative (Kvara o Lozano) a gara in corso.

Questa la probabile proposta dalla rosea.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.