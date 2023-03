La probabile formazione del Cds - Già scelti gli eventuali sostituti di Meret e Kim

L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Spalletti per domani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Spalletti per domani. Gollini e Juan Jesus già pronti se non recuperano Meret e Kim. A completare la linea difensiva a quattro saranno Di Lorenzo, Rrahmani e uno tra Mario Rui e Olivera. A centrocampo, invece, conferme per tutti: Anguissa, Lobotka e Zielinski. E per finire, testa a testa tra Politano e Lozano per recitare nel tridente insieme con Kvara tskhelia e Osimhen.