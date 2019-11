La ragione dell'ammutinamento: squadra preoccupata di un giudizio in tribunale per danni d'immagine

Un'oretta di confronto, poco più, per ristabilire l'andamento naturale delle cose. La squadra ieri ha ricevuto a Castel Volturno la visita di Aurelio De Laurentiis e l'edizione odierna di Tuttosport racconta qualche altro dettaglio: "I giocatori hanno fatto sapere a De Laurentiis di esserci rimasti male per aver saputo della decisione del ritiro soltanto attraverso i media e di non aver potuto parlare con il presidente dopo il fischio finale di Napoli-Salisburgo per spiegargli che andare in ritiro fino alla gara col Genoa avrebbe significato per i Nazionali non vedere le famiglie per 3 settimane. Inoltre, i calciatori si sono mostrati preoccupati di poter essere citati in tribunale per i danni d'immagine arrecati al club".