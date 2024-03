La rivelazione del Corsera: "Higuain studia per diventare mental coach"

La rivelazione è del Corriere della Sera che parla così del possibile futuro inedito del bomber argentino ex Napoli

"Non è dato sapere se un domani Higuain sceglierà di tornare o meno nel mondo del calcio, magari come mental coach. Sta studiando per intraprendere questa via". La rivelazione è del Corriere della Sera che parla così del possibile futuro inedito del bomber argentino ex Napoli. Non allenatore o ds, dunque, ma mental coach.