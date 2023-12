La rivelazione di Zazzaroni: "Lukaku si sentiva già juventino, aspettava solo Giuntoli"

Scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Fino all’ultimo Romelu si era creduto juventino"

Scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Fino all’ultimo Romelu si era creduto juventino". Il giornalista è tornato sulla trattativa che ha animato l'estate ma non è andata in porto, ovvero quella che avrebbe potuto portare Romelu Lukaku alla Juve, con la cessione di Dusan Vlahovic al Chelsea. Seguendo le indicazioni di Allegri, che avrebbe detto ai suoi "ci serve uno come Lukaku", la Juve ci ha provato.

Anzi, c'è di più: "Lukaku, assolutamente convinto di poter andare alla Juventus, si allenò da solo a Bruxelles aspettando notizie da Torino dove il management bianconero, in attesa dell’arrivo da Napoli di Cristiano Giuntoli, stava tentando inutilmente di cedere Vlahovic a una cifra superiore ai 70 milioni. Il Chelsea arrivò a offrire Lukaku più 20 milioni, ma la proprosta fu giudicata insoddisfacente". Il resto è storia recente.