La rivoluzione vincente nasce nel 2021: così Spalletti restituì serenità ad ADL

Il Napoli che ci stiamo godendo quest'anno non nasce la scorsa estate, ma un anno prima. E nasce grazie a Luciano Spalletti.

Il Napoli che ci stiamo godendo quest'anno non nasce la scorsa estate, ma un anno prima. E nasce grazie a Luciano Spalletti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Quando tutto cominciò, il 30 giugno del 2021, Luciano Spalletti prese il Napoli, se lo sistemò sulle proprie spalle e cominciò a girovagare per quei sentieri illuminati in cui la sua cultura calcistica lo conduceva. Per uscire dagli equivoci, per liberare l’aria da quei veleni che s’avvertivano dopo che il Napoli aveva perso per il secondo anno consecutivo l’accesso alla Champions e pure quel fiume di danaro che ne deriva, gli sarebbe servito non il coraggio ma il proprio patrimonio, e a De Laurentiis, che gli aveva detto ciò che avrebbe poi ripetuto in pubblico, offrì la serenità perduta