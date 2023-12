La serata da incubo di Di Lorenzo: responsabilità su tutti i gol del Frosinone

"Al novantesimo ecco l’entrata in ritardo su Gelli, che consente ai gialloblu di conquistare un calcio di rigore poi trasformato da Cheddira".

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola si è soffermato anche sulla prova offerta da Giovanni Di Lorenzo nel match di Coppa Italia perso malamente dal Napoli contro il Frosinone. Il capitano azzurro è stato uno dei peggiori in campo, visto che ha pesanti responsabilità sui gol segnati dai gialloblu. Il capitano azzurro è subentrato al cinquantaquattresimo minuto al posto di Mario Rui, giocando un secondo tempo da horror. Il terzino destro infatti ha commesso un errore per ogni rete messa a segno dal Frosinone, a partire dalla prima firmata Barrenechea.

Cinque minuti dopo offre il pallone perfetto a Caso, che si invola verso la porta beffando Gollini. Al novantesimo ecco l’entrata in ritardo su Gelli, che consente ai gialloblu di conquistare un calcio di rigore poi trasformato da Cheddira. Una distrazione commessa anche in occasione del poker targato Harroui. Un’esperienza da non ripetere per il difensore, che dopo una serata storta e non certo usuale vorrà rifarsi come tutto il suo Napoli.