La serata speciale di Hamsik: saluto ai compagni, incontro con ADL e nuova data per il giro di campo

Hamsik era presente in tribuna, ieri, nel giorno di Napoli-Atalanta. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere che per il giro di campo bisognerà attendere il 10 dicembre, sfida al Genk, quando il Napoli potrebbe organizzare un evento per celebrarlo degnamente. Il quotidiano racconta la sua serata: lo slovacco è in tribuna ma prima è andato negli spogliatoi a trovare i compagni e poi c'è stato anche l'incontro con De Laurentiis, oltre che con Ancelotti. Attimi di grande emozione per Hamsik che è tornato a casa 270 giorni dopo.