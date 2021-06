La Serie A pronta a riaccogliere i tifosi: obiettivo 40% per fine agosto

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al possibile ritorno dei tifosi nella prossima Serie A: "Obiettivo 40% dei tifosi a fine agosto". L'Europeo farà da spartiacque e segnerà anche una nuova partenza, con il ritorno del pubblico, oltre quota 1000, dei tifosi. E i club di A fanno il tifo per l'Europeo perché sperano di riaprire ad almeno il 40% dei tifosi ad agosto.

Proprio in queste ore, ne ha parlato lo stesso Mancini, si sta valutando l’ipotesi di un aumento della capienza già per l’Europeo, potrebbe accadere con la Svizzera, quando il Lazio entrerà in zona bianca con ulteriori allentamenti delle restrizioni, oppure il 3 luglio ai quarti. Sicuramente, un Europeo con promozione a pieni voti significherebbe la possibilità già da metà luglio di organizzare una ripartenza robusta per le società.