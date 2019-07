La serie A studia il calendario asimmetrico: si fa già in Spagna e Francia

L’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo sta studiando possibili modifiche al sorteggio del calendario. Un’idea sarebbe quella di far cessare la corrispondenza tra le giornate di andata e di ritorno. Lo scrive l’edizione online della Gazzetta dello Sport che spiega come già la Liga e la Ligue 1 hanno adottato il calendario “flessibile”: il girone di ritorno è completamente asimmetrico rispetto a quello di andata, con un rimescolamento non solo delle giornate ma anche delle stesse partite. La Premier League si ferma un passo indietro cambiando solo l’ordine dei turni di ritorno, rispetto alla successione dell’andata, ma senza modificarne il contenuto.