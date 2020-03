La Stampa conferma: "Pazza idea, mini-torneo estivo per le 4 semifinaliste di Coppa Italia"

"L'idea: minitorneo in estate per finire la Coppa Italia". Questo il titolo che La Stampa utilizza oggi dopo il rinvio di Napoli-Inter. A quanto pare, si studia la possibilità di recuperare le due semifinali intorno al 20 maggio e programmare la finale il 27 non all'Olimpico a causa degli Europei. Pazza idea - in tempi e modi da regolamentare anche con la UEFA - di istituire una sorta di minitorneo in estate.