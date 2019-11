La stampa elogia Ancelotti: "La squadra lo segue e Klopp non sa batterlo. Ora il campionato please..."

La gara di Anfield l'ha pareggiata anche Carlo Ancelotti. Voti alti per l'allenatore del Napoli sui principali quotidiani sportivi oggi in edicola.

Voto 7.5 su Il Mattino, che scrive: "Bisogna fare muro contro la superiorità tecnica e ci è riuscito. Occorreva mettere in campo una trincea per evitare le loro micidiali ripartenze. La palla lasciata sempre agli avversari, infatti il possesso non è arrivato al 29 per cento. Esterni raccoltissimi a protezione dell'arrocco, era importante il risultato e quello si è ottenuto. E si sa che per costruire o riscostruire una squadra bisogna partire dalla difesa".

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Sul campo dei campioni d'Europa il Napoli torna squadra e gioca una partita di sofferenza, ma anche di grande intelligenza. Le sue mosse sono perfette".

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Non c'è dubbio, la squadra lo segue e lui è l'unico che Klopp non ha battuto in questa stagione. Però ora il campionato please".