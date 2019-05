La stampa "giustifica" Luperto: "Poco da fare contro lo strapotere fisico di Santander"

Bocciatura su tutti e due i principali quotidiani sportivi nazionali per Sebastiano Luperto dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna. Sia per il Corriere dello Sport che per Tuttosport la prestazione del difensore centale azzurro è stata insufficiente.

Corriere dello Sport 5,5 “Fa quel che può quando Santander va a saltare, soffre la struttura fisica dell’attaccante paraguaiano”

Gazzetta 5,5 Poco da fare contro lo strapotere fisico di Santander