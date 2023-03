La Stampa - Kvara è un Maradona moderno, è stato lui a scavare abisso tra Napoli e le altre

Il Napoli ha fatto il vuoto grazie alle giocate pazzesche di Kvaratskhelia.

TuttoNapoli.net

Il Napoli ha fatto il vuoto grazie alle giocate pazzesche di Kvaratskhelia. Questo il pensiero del quotidiano La Stampa, che celebra così l'attaccante georgiano: “La matematica sarà pure un’opinione ma c’è un abisso che il Napoli ha scavato tra sé e gli umani che stanno lontani, a distanze inavvicinabili, e l’ha fatto anche con Kvara, tredici gol stagionali, undici in campionato e quindici assist: ma è l’ultima prodezza che ha travolto il «Maradona», lasciando avvertire la presenza pure in campo di un uomo che ha segnato un’epoca e che adesso ha un potenziale erede in questo scugnizzo georgiano, capace di disegnare sogni.