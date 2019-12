La stampa salva Milik: "Prima rifinitore e poi ariete, è il migliore tra gol e giocate d'alta classe"

L'unica luce - insieme a Mertens - nell'ennesima notte buia del San Paolo porta il nome di Arkadiusz Milik. Arrivato al nono gol stagionale, l'attaccante del Napoli non basta per far risultato contro il Parma, ma trova ancora una volta la rete e si conferma il centravanti più prolifico tra quelli a disposizione di Gattuso. Malgrado la sconfitta, il polacco fa incetta di voti positivi, a cominciare da quelli di Tuttonapoli.net e Tuttomercatoweb.com: un 7 meritato perché oltre al gol tiene in apprensione costante i due centrali e confeziona anche un paio di assist niente male.

Dai quotidiani arrivano belle parole per l'ex Ajax. La Gazzetta dello Sport, che ricorda come il Parma sia il suo bersaglio preferito e che, tra le tante cose, da sottolineare c'è il tocco al bacio che manda il compagno in porta e che Insigne spreca clamorosamente. Il Corriere dello Sport evidenzia come si tratti del quarto gol in quattro giorni, dopo la tripletta col Genk, e ne apprezza anche le doti di rifinitore, oltre a quelle da ariete. Stessa cosa da Tuttosport, che pone l'accento anche sulle giocate di alta classe confezionate durante la gara.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7 La Gazzetta dello Sport: 6,5 Corriere dello Sport: 6,5 Tuttosport: 6,5 Corriere della Sera: 6,5 Tuttonapoli.net: 7