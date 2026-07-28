Laboratorio Max: nuova intuizione come con Cuadrado e Mandzukic

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Massimiliano Allegri continua a sperimentare nuove soluzioni tattiche e il ritiro estivo si conferma il suo laboratorio di idee. Dopo aver reinventato in passato Juan Cuadrado nel ruolo di terzino e Mario Mandzukic come esterno offensivo, il tecnico sta lavorando anche su nuove interpretazioni dei suoi uomini. Nell'ultima amichevole contro il Napoli ha convinto la scelta di schierare Giovane largo nel tridente d'attacco, una soluzione che ha dato risposte incoraggianti.

Il laboratorio di Allegri: il brasiliano convince da esterno

L'ex calciatore dell'Hellas Verona si è mosso con disinvoltura su entrambe le corsie offensive, mostrando qualità, dinamismo e capacità di adattamento. La prova positiva ha rafforzato l'idea di Allegri, da sempre incline a valorizzare la duttilità dei propri giocatori e a sperimentare nuove collocazioni in campo. Il tecnico continuerà a lavorare su questa soluzione nelle prossime settimane, con l'obiettivo di ampliare le alternative offensive e trovare nuovi equilibri in vista dell'inizio della stagione. Lo racconta il Cds oggi in edicola.