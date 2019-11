Lady Insigne: "Non sono in fuga da Napoli, Lorenzo sta da Dio qui! Allarmismi eccessivi..."

Parla Jenny Darone. La compagna di Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere del Mezzogiorno, soffermandosi ovviamente sugli ultimi episodi accaduti in casa Napoli, e provando anche a stemperare gli animi e chiarire la sua posizione: "Momento delicato? Sicuramente e mi dispiace, ma trovo tutto così amplificato. É un momento, appunto. E sono sicura che passerà. Anzi, sa cosa le dico? Che ho sensazioni molto positive. Sono certa che il vento cambierà e così la città tornerà a sorridere. E tutti noi saremo più sereni.



Qualche moglie vuole andare via? Tengo a cuore la mia città, partiamo da questo. Adesso mentre parliamo sono a casa mia con i bambini. Li ho portati a scuola. Io non ho paura e non mi sento una moglie in fuga. Credo si stia creando un clima di allarmismo eccessivo, faccio anche molta fatica a comprenderlo. Devo ripetermi, sono momenti e vanno superati senza farsi prendere dall’irrazionalità. Continuo a fare le cose che faccio sempre. Non c’è alcun motivo per aver sentirsi in pericolo.



Difendere la squadra? Non devo difendere nessuno. Se poi si riferisce a Lorenzo, non ha bisogno della mia difesa. Ci mancherebbe, non entro mai negli argomenti calcistici. Voglio semplicemente dire che mi sembra si stiano alzano polveroni assurdi. Io amo Napoli, è la mia città e noi come famiglia Insigne qui ci stiamo da Dio".