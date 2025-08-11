Lang fa discutere, Repubblica: "Cerca le giocate pur non essendo al top"
Arrivato quest’estate dal PSV con grandi aspettative, Noa Lang deve ancora lavorare per il suo inserimento nel Napoli. Come evidenzia La Repubblica, l’esterno olandese appare desideroso di dimostrare il proprio valore, cercando spesso la giocata anche senza essere ancora al meglio della condizione. I carichi di lavoro imposti da Conte stanno rallentando la sua esplosione.
Sull'olandese scrive così il quotidiano: "Probabilmente ha voglia di dimostrare il suo valore e cerca giocate pur non essendo al meglio. Dovrà crescere e lo farà quando avrà smaltito i carichi di lavoro: ha ovviamente la stima di Conte che ha puntato sul suo talento per rendere più imprevedibile la manovra offensiva".
