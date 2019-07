Laudisa applaude ADL: "Vende al meglio e compra al ribasso, così porta il Napoli al top"

“De Laurentiis vende caro, così il Napoli punta al top”. Così titola il corsivo dell’esperto di mercato della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa che scrive: “Implacabile nel vendere al meglio, quanto accorto nel comprare al massimo ribasso. Aurelio De Laurentiis negli anni ha messo tanto fieno nella cascina del Napoli grazie a un’applicazione quasi maniacale di questa duplice legge di mercato. I tifosi azzurri ora sognano James Rodriguez e il presidente si organizza per alzare l’asticella senza prosciugare le casse. E guarda ai prossimi obiettivi con la solita tecnica. La Fiorentina chiede 25 milioni per Veretout? Allora si prenda Ounas. Oppure non fa sconti per Inglese e Verdi, chiedendo 25 milioni a testa: più una percentuale sulla rivendita. Inutile chiedergli sconti, non ne concede”