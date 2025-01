Le alternative a Garnacho, Il Mattino: "Restano in piedi due piste italiane"

vedi letture

Prosegue il duello tra Napoli e Manchester United per Garnacho. Il classe 2004 è considerato l'erede di Kvara e il club azzurro è a lavoro per assecondare le richieste di Antonio Conte ma il traguardo non è vicino e il tempo non è amico. Secondo Il Mattino, c'è ancora distanza tra gli azzurri e i Red Devils. Ballano tra i 10 e i 15 milioni, una forbice non semplice da colmare, perché gli inglesi hanno chiesto 65 milioni di euro per cedere l'argentino.

Il Napoli ha messo sul piatto 50 milioni (sarebbe il secondo acquisto più caro della storia dopo Osimhen), potrebbe arrivare a 55, ma Manna e ADL considerano troppo alta la richiesta dello United. Dopo l'incontro di ieri i club si sono lasciati in toni cordiali e con l'impegno di risentirsi a breve, forse già nella giornata odierna. Restano in piedi ancora le piste alternative che portano a Dorgu del Lecce e a Zaccagni della Lazio.