Le conclusioni di Gazzetta: "Capro espiatorio Ancelotti non era il rimedio, per l'Europa ripassare..."

Non ci si poteva aspettare che Gattuso arrivasse con la bacchetta magica e sistemasse tutti i problemi del Napoli, ma di certo un k.o. al San Paolo con il Parma non era quello che ci voleva per cominciare la nuova esperienza in azzurro. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola trae queste conclusioni dopo aver analizzato la partita:

"Bravo il Parma. E il Napoli non può parlare di sfortuna, come sostiene un onesto Gattuso, che forse sperava di trovare una matassa meno complicata da sbrogliare. Ma i mali di questo Napoli vengono da lontano e il capro espiatorio Ancelotti non era il rimedio. Per l’Europa ripassare. Non è proprio il campionato giusto".