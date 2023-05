"Le feste si pagano": le pagelle di Spalletti

Il Napoli perde in casa del Monza dando la sensazione di aver mollato dopo la vittoria del titolo e i conseguenti festeggiamenti.

TuttoNapoli.net

Il Napoli perde in casa del Monza dando la sensazione di aver mollato dopo la vittoria del titolo e i conseguenti festeggiamenti. Luciano Spalletti si rende conto di questo status dei suoi ma non riesce a correggere il tiro. Per la Gazzetta dello Sport "la squadra è in vacanza, lui cambia prima e durante ma senza effetti". Il Corriere dello Sport invece scrive: "Pure i marziani quando festeggiano si smarriscono. Le prova tutte, buttando qualsiasi attaccante, e rimpiange rigori e occasioni".

Rassegnato il giudizio di Tuttosport: "Non ha molto da chiedere ai suoi, la squadra però sbaglia tanto, soprattutto tecnicamente". Infine il giudizio di TMW: "Le feste si pagano, purtroppo, e il Napoli oggi è sembrato avere la testa ancora alla festa o già in vacanza. Fa turnover, magari per avere una squadra con maggiori stimoli nei singoli, invece dalla panchina assiste a una prova senza mordente. Neanche il passaggio al 4-2-3-1 nel secondo tempo cambia le cose".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5