Le idee di Giuntoli ora valgono per la Juve: nel mirino David, il preferito per l'eventuale post-Osimhen

Le idee che Cristiano Giuntoli aveva per il Napoli adesso valgono per la Juventus. E' il caso di Rasmus Hojlund e Jonathan David

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le idee che Cristiano Giuntoli aveva per il Napoli adesso valgono per la Juventus. E' il caso di Rasmus Hojlund e Jonathan David, scrive il Corriere dello Sport: "Ecco perché Rasmus Hojlund è diventato il profilo sugli scudi, con una valutazione dell’Atalanta di 45 milioni: un’operazione in cui il club bianconero proverebbe a inserire contropartite tecniche. Il danese ha 20 anni, siamo nel range delle operazioni di prospettiva alla Giuntoli, garantite da un anno di apprendistato in Italia che ha fruttato dieci gol stagionali.

Sull’agenda di Giuntoli poi c’è da un po’ il nome di Jonathan David, attaccante canadese, 58 gol nelle 136 partite giocate nelle ultime tre stagioni con il Lilla. Voleva portarlo al Napoli per il dopo Osimhen"