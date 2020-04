Le mosse per la ripresa allenamenti: sanificazione a Castel Volturno, no a riunioni e pasti in gruppo

Il Napoli si prepara alla ripresa. Il lockdown dettato dal Governo scadrà il prossimo 13 aprile e il calcio, che conta di tornare in campo fra il 20 e il 24 maggio è pronto a rimettersi in moto. La commissione medico scientifica della FIGC ha dettato le regole necessarie affinché i calciatori possano riprendere le sedute presso i rispettivi centri sportivi in sicurezza.

MOSSE NAPOLI - La squadra partenopea ha subito messo in moto le misure di sicurezza. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo a Castel Volturno ha già iniziato il processo di sanificazione: dai campi di allenamento agli spogliatoi passando per gli uffici e gli altri locali e prima della ripresa ne sarà effettuata una seconda. Inoltre è pronta la dotazione delle mascherine nel caso fosse necessario l'uso.

NIENTE PASTI AL CENTRO - Per quanto riguarda le docce, riporta sempre il quotidiano, ci sarà la massima attenzione nella turnazione mentre non si potranno ancora tenere le riunioni tecniche in ambienti chiusi così come i pranzi e le colazioni presso il centro sportivo.