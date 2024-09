Le pagelle di Conte: "Chiaro messaggio al campionato", e i voti sono altissimi

Antonio Conte ha già dato un'anima al Napoli. Dopo la brutta sconfitta all'esordio, il nuovo allenatore dei partenopei ha centrato tre vittorie di fila portando la sua squadra momentaneamente in vetta alla classifica. "Appuntamento con la storia, almeno quella più recente, vuole incasellare la terza vittoria consecutiva come al Napoli non riesce da un anno e mezzo e ci riesce. Se doveva mandare un messaggio al campionato, è di quelli robusti", si legge nel commento di TMW. "Sfrutta le grandi potenzialità della sua rosa e dà spazio anche ai nuovi arrivi. Primo e in crescita", scrive la 'Gazzetta dello Sport'.

Le pagelle di Antonio Conte

TMW - 7.5

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7.5

TuttoSport - 7.5

Il Mattino - 7.5

TuttoNapoli - 8