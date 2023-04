Le pagelle di Elmas: "Entra e rianima il Napoli, suo il cioccolatino che scarta Raspadori"

Eljif Elmas entra in campo e subito crea scompiglio, la sua freschezza dà energie a tutto il Napoli. Perfetto l'assist per il gol di Raspadori

Eljif Elmas entra in campo e subito crea scompiglio, la sua freschezza dà energie a tutto il Napoli. Perfetto l'assist per il gol di Raspadori. Voto 7,5. "Entra e dà grande ritmo nel finale in crescendo. Suo il cross sul secondo palo che Raspadori sbatte in rete", conferma il Corriere dello Sport seppur con mezzo voto in meno. 7 anche per il Corriere dello Sport, che analizza così l'ingresso in campo del fantasista macedone contro la Juventus: "Entra e rianima l’azione offensiva: brio, estro, forza. E poi ci prova, e ancora, fino a quando non si piazza a destra e ricama l’assist per Jack-gol. L’emblema del tuttofare"

