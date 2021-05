Le pagelle di Hysaj: dopo Nandez un altro disastro

Fatal Verona per il Napoli. La squadra di Gattuso si suicida, sportivamente parlando, all'ultima giornata e perde la Champions. Pesa come un macino l'errore di Hysaj, non a caso bocciato senza appello su tutti i giornali. 4,5 il voto da La Gazzetta dello Sport: "Si fa sorprendere da Faraoni. Dopo quello si Nandez, un altro errore che pesa. Chiude col Napoli come mai vorrebbe". 4 dal Corriere dello Sport: "La dormita su Faraoni-gol è storica quanto inspiegabile visto il momento: un incubo, la sua probabile ultima volta con il Napoli.

TMW - 4,5

Gazzetta dello Sport - 4,5

Corriere dello Sport - 4

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5