Le pagelle di Kvaratskhelia: arriva pure un 8 e "sembra il nuovo Best"!

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sa solo vincere e anche contro lo Spezia, la dura legge azzurra ha annichilito i liguri con un secco 3-0 al Picco. Kvaratskhelia è tornato il motore della squadra di Spalletti, sfornando assist e gol in serie e portando sempre più alto gli azzurri. La Gazzetta dello Sport scrive: "Gol, assist e la sensazione che possa tirare fuori il coniglio dal cilindro". Tuttosport si lancia in un paragone clamoroso: "Fosse solo per quel doppio 7 sulla schiena, per la barba, per i calzettoni un po' abbassati, ma sembra veramente il nuovo Best". Anche il Corriere dello Sport non si trattiene e usa un tono quasi poetico: "È sole e aria, è acqua e luce, un calcio del quale si è costretti ad innamorarsi". TuttoNapoli lo applaude così: "Sblocca la gara con un rigore impeccabile, che gli spiana la strada verso il ruolo di rigorista, e poi serve l'assist per il tris di Osimhen con cui ha un'intesa e complicità fantastica". Infine la valutazione di TMW: "Al primo pallone toccato fa capire di poter essere protagonista, al secondo fa ammonire Ampadu. Inaugura la sua ripresa col rigore che sblocca il match, la chiude con un assist".