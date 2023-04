Le pagelle di Kvaratskhelia: pochi spazi, ma tutte le azioni migliori nascono da lui

Non è arrivato il gol questa volta ma le azioni più pericolose come sempre portano la sua firma.

Non è arrivato il gol questa volta ma le azioni più pericolose come sempre portano la sua firma. La prestazione di Khvicha Kvaratskhelia è comunque soddisfacente nonostante il Lecce gli lasci poco spazio di manovra. "Non è il vero Kvara - l'analisi della Gazzetta dello Sport - ma non ci sta ad arrendersi. E’ dentro le azioni migliori, ma a ritmi lontani da quelli dei tempi belli". Per il Corriere dello Sport "per farsi notare manca che invii segnali di fumo. Il Napoli a lui non arriva. Chiude da prima punta". Questa invece l'analisi di TMW: "Senza il bomber mascherato, tocca al 77 guidare la squadra e lui prova a rendersi pericoloso come al solito. La pressione del Lecce, però, gli complica la vita non poco. In ogni caso i guizzi degli azzurri sono quasi tutti merito suo".