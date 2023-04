Le pagelle di Leao: "Giocata alla Diego a casa di Diego. Il gol è suo almeno al 95%"

Chi se non Rafael Leao poteva essere l'uomo in più del Milan nei quarti di finale contro il Napoli? I rossoneri pareggiano 1-1 al Maradona

Chi se non Rafael Leao poteva essere l'uomo in più del Milan nei quarti di finale contro il Napoli? I rossoneri pareggiano 1-1 al Maradona, approdano in semifinale e per La Gazzetta dello Sport il portoghese è da 8: "Leao meravigliao. Una discesa fantastica che replica, o forse supera, quella di Diaz all'andata. Se vuole è il top. Resta il dubbio rigore". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Il gol è suo al 90%, forse anche di più. Quello sprint da 70 metri, saltando tre uomini, è una giocata alla Diego, a casa di Diego".