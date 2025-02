Le pagelle di McTominay: "L'ultimo a mollare, ancora a segno. Pericolo numero uno"

"È il pericolo numero uno per l'Udinese. Al di là del gol, il sesto in Serie A e il settimo stagionale, in area di rigore coi suoi centimetri mette in ansia la difesa e impegna più di una volta Sava". Su TMW abbiamo analizzato così la prova da 6,5 in pagella di Scott McTominay nella sfida casalinga, valida per il 24° turno di Serie A, pareggiata ieri sera 1-1 dal Napoli contro l'Udinese. "Un minuto di follia: liscio a mezzo metro dalla porta, poi vola in cielo a schiacciare l'angolo di Politano. Unico a provarci", scrive dell'ex Manchester United La Gazzetta dello Sport, sottolineando la bellezza dello stacco aereo che aveva provvisoriamente portato i padroni di casa in vantaggio nel primo tempo.

"Ne sbaglia uno facile, rimedia un minuto dopo: un po’ di testa, un po’ di spalla, fa sei in campionato. Potevano diventare sette nella ripresa: tiro potente, fuori di poco", aggiunge il Corriere dello Sport alzandogli ulteriormente il voto e ricordando che le reti dello scozzese sarebbero potute essere ben due. "Tra i più vivaci nel Napoli, partecipa a quasi tutte le azioni e segna anche l'1-0", chiosa Tuttosport sulla prestazione di McTominay.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 6,5