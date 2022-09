Le pagelle di Meret: "Decisivo su Giroud, eccellente su Messias"

La Gazzetta dello Sport nella pagella dedicata ad Alex Meret. Il portiere convince tutti i quotidiani.

"La parata sul tiro ravvicinato di Giroud è decisiva, evita che la sfida penda per i rossoneri. Eccellente pure su Messias. La traversa lo aiuta". Così scrive La Gazzetta dello Sport nella pagella dedicata ad Alex Meret. Il portiere convince tutti i quotidiani.

Il Mattino 7.5 - "Una parata per tempo. Nel primo è miracoloso sul tiro ravvicinato di Giroud, nella ripresa è reattivo sulla conclusione di Messias. Non può fare proprio nulla sul gol".

Il Corriere dello Sport 7 - "Non lo volevano a Napoli, ma se la sua squadra chiude il primo tempo senza prendere gol è soprattutto merito suo. Ed è merito suo se evita un altro gol, nella ripresa, di Messias. Vola sul tiro in scivolata di Giroud, è piazzato benissimo sul colpo di testa di Krunic, va giù come una ghigliottina sulla conclusione secca di Messias".

Tuttonapoli.net 7,5 - Tiene il Napoli in parità nel primo tempo con un intervento straordinario su Giroud. Si ripete con altri due ottimi interventi, poi non può nulla sul gol subito. Sulla vittoria c'è anche la sua firma.