Le pagelle di Osimhen: salta tra le stelle come LeBron e sulla scia di Haaland

Il Napoli sa solo vincere e anche contro lo Spezia, la dura legge azzurra ha annichilito i liguri con un secco 3-0 al Picco. Victor Osimhen non si ferma più e con altri due gol risulta il migliore in campo della squadra di Spalletti. La Gazzetta dello Sport scrive: "Vola alto e non solo con i numeri. Elevalzione da NBA per il 2-0. Ama la Liguria, poi sfiora anche il gol". Tuttosport usa i numeri per descrivere il suo momento: "Tra Lille e Napoli ha segnato 53 gol in 95 presenze. Dal 2019 ad ora, tra quelli che hanno realizzato almeno 50 gol nei maggiori cinque campionati europei, solo Haaland (86) ha collezionato meno partite del nigeriano. Serve altro?". Il Corriere dello Sport sottolinea: "Va oltre la papera di Dragowski come un LeBron, praticamente in cielo o tra le stelle". TuttoNapoli lo applaude così: "Due palloni giocabili in area nel primo tempo, meglio nella ripresa e quando si aprono gli spazi diventa devastante. Lo è, come sempre, in area saltando più in alto persino delle mani del portiere chiudendo la gara". Infine TMW: "Chiuso in gabbia per tutta la prima frazione, si vede che non aspetta altro che l'attimo giusto per esplodere la sua potenza e fame di gol. Grazie a due erroracci segna una doppietta".