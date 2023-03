Le pagelle di Osimhen, salvato dai quotidiani: poco servito, la traversa gli nega il pari

Un suo colpo di testa che sbatte sul montante rallenta la sua serie positiva di otto gare di fila a segno.

Victor Osimhen si ferma al palo, anzi alla traversa. Un suo colpo di testa che sbatte sul montante rallenta la sua serie positiva di otto gare di fila a segno. "Chiamato da Patric a un duello rusticano - il commento di TMW - s'inceppa a tanto così dal record di Trezeguet. La traversa nel finale completa l'opera ed è il grande rammarico del Napoli. Poco servito lungo tutta la gara, prende pure un giallo francamente evitabile". Questo il commento della Gazzetta dello Sport: "Combatte su ogni pallone, anche se sono pochi quelli giocabili". "Per un tempo non trova profondità e rifornimenti - scrive il Corriere dello Sport - anche se cerca il duello con Patric. Stende Zaccagni e prende l’ammonizione. Si arrende per ultimo e timbra di testa la traversa, regalando l’illusione del pareggio".