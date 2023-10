Le pagelle di Raspadori: "Punizione show, bello l'omaggio a Diego"

Seguito come un'ombra da Tomori, Giacomo Raspadori si danna l'anima per liberarsi dalla marcatura

Seguito come un'ombra da Tomori, Giacomo Raspadori si danna l'anima per liberarsi dalla marcatura. E alla fine esce dal Maradona come il migliore in campo del Napoli, in maniera pressoché unanime. Movimenti giusti e tecnica da grande giocatore, anche se la cosa migliore resta il calcio di punizione che vale, complice Maignan, il pareggio con il definitivo 2-2.

I COMMENTI. La Gazzetta dello Sport assegna all'attaccante italiano 7 in pagella: "Molto carino il regalo mandato a Maradona per il compleanno di oggi: punizione da diez". Meno prodigo Tuttosport, che osserva: "Si muove, crea spazi, ci prova in acrobazia: troppo solo. Poi il gioiello su punizione, con un collaborativo Maignan". Chiosa il Corriere dello Sport: "A fine primo tempo entra anche lui nel film horror: tap-in in curva su invito di Zielo. Ma è lui stesso a cambiare la trama: con una super punizione dal limite".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 7,5