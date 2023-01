Le pagelle di Skriniar: "Massaggia Kvara come Samuel e lo manda fuori partita"

TuttoNapoli.net

Milan Skriniar, capitano dell'Inter, era tra i più attesi. Un po' per il mercato, un po' perché doveva marcare Kvaratskhelia e nell'1-0 dei nerazzurri al Napoli risulta tra i migliori. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 7: "Prende di petto la gara e mica solo quella. Va con le cattive sul georgiano, quasi lo intimidisce, di sicuro lo limita e la strategia è vincente. Il contratto lo distrae? Proprio no". Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "Di testa non lo batte nessuno, sul collo ha un rafar capace di intercettare ogni pallone. Ma anche con la palla a terra se la cava bene, chiudendo la strada a Kvara. Non solo: l'azione più bella del primo tempo parte da una sua verticalizzazione". Pure Tuttosport lo premia con un 7: "'Massaggia' Kvara come ai tempi era solito fare Samuel quando gli toccavano avversari particolarmente fastidiosi, relegandolo ai margini della partita". Merita 7 per il Corriere della Sera, che non esita nel ribadire che "il futuro in bilico non è una distrazione". Sulla stessa linea L'Interista: "Si mette a uomo su Kvara e lo segue pure nello spogliatoio. A volte lo malmena oltre al consentito, ma risponde sul campo alle critiche. Rinnova o non rinnova? Per una serata il tormentone può aspettare". Infine è da 7 pure per TMW: "Per una volta si parla di campo. Mette nel mirino le caviglie di Kvaradona: rischia il giallo, non è mica colpa sua se non arriva. L'approccio è quello delle grandi serate e il georgiano morde lontano".